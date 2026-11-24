Das Papier von Uber konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 2,2 Prozent auf 65,48 USD. Im Tageshoch stieg die Uber-Aktie bis auf 65,59 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 63,50 USD. Zuletzt wechselten 408'495 Uber-Aktien den Besitzer.

Bei 92,76 USD erreichte der Titel am 09.12.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 41,67 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 21.11.2026 Kursverluste bis auf 63,30 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 3,33 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Uber-Aktie.

Zuletzt erhielten Uber-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Am 04.11.2026 legte Uber die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,25 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,11 USD erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,65 Prozent auf 14.77 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 13.47 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.02.2027 erfolgen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,37 USD je Aktie in den Uber-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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