Uber Aktie News: Uber verbilligt sich am Donnerstagabend

Um 20:26 Uhr rutschte die Uber-Aktie in der New York-Sitzung um 0,3 Prozent auf 69,22 USD ab. Die Uber-Aktie sank bis auf 68,93 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 69,21 USD. Zuletzt wechselten 873'271 Uber-Aktien den Besitzer.

Bei 101,28 USD erreichte der Titel am 07.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 46,32 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Uber-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 65,42 USD ab. Der aktuelle Kurs der Uber-Aktie ist somit 5,49 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Uber-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Am 05.08.2026 hat Uber die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,17 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,63 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Uber 14.19 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 12.65 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 29.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Uber veröffentlicht werden.

Experten taxieren den Uber-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,37 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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