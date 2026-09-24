Uber Aktie News: Uber am Donnerstagnachmittag in Grün

Das Papier von Uber konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,6 Prozent auf 69,87 USD. Kurzfristig markierte die Uber-Aktie bei 70,06 USD ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 69,21 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 462'692 Uber-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.10.2025 bei 101,28 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Uber-Aktie derzeit noch 44,95 Prozent Luft nach oben. Am 28.07.2026 gab der Anteilsschein bis auf 65,42 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Uber-Aktie liegt somit 6,80 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Uber-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Am 05.08.2026 legte Uber die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,17 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,63 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Uber im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,17 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 14.19 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 12.65 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.10.2026 erfolgen.

Experten taxieren den Uber-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,37 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Uber-Aktie

S&P 500-Wert Uber-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Uber von vor 3 Jahren eingebracht

S&P 500-Wert Uber-Aktie: So viel Verlust hätte eine Uber-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Delivery Hero-Aktie fester: Aufsichtsrat sieht 127-Prozent-Prämie im Uber-Angebot als angemessen