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23.11.2026 20:27:13
Uber Aktie News: Uber zeigt sich am Montagabend freundlich
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Uber. Die Uber-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,7 Prozent auf 64,52 USD.
Die Uber-Aktie konnte um 20:26 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,7 Prozent auf 64,52 USD. Die Uber-Aktie zog in der Spitze bis auf 65,97 USD an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 65,04 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'924'247 Uber-Aktien.
Am 09.12.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 92,76 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Uber-Aktie ist somit 43,77 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 20.11.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 63,30 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Uber-Aktie 1,90 Prozent sinken.
Uber-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Am 04.11.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,25 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,11 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 14.77 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Uber 13.47 Mrd. USD umgesetzt.
Voraussichtlich am 10.02.2027 dürfte Uber Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren.
In der Uber-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3,37 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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