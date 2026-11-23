Die Uber-Aktie konnte um 16:28 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,5 Prozent auf 65,05 USD. Die Uber-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 65,26 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 65,04 USD. Zuletzt wurden via New York 947'056 Uber-Aktien umgesetzt.

Bei 92,76 USD erreichte der Titel am 09.12.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Uber-Aktie damit 29,87 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 20.11.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 63,30 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 2,70 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Uber-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Uber am 04.11.2026. Es stand ein EPS von 0,25 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Uber noch ein Gewinn pro Aktie von 3,11 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 14.77 Mrd. USD – ein Plus von 9,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Uber 13.47 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Uber-Bilanz für Q4 2026 wird am 10.02.2027 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Uber-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3,37 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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