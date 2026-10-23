Uber Aktie News: Uber tendiert am Abend südwärts

Die Aktionäre schickten das Papier von Uber nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:26 Uhr 2,5 Prozent auf 67,36 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Uber-Aktie bis auf 67,36 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 68,47 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 799'879 Uber-Aktien.

Am 04.11.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 100,34 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 48,96 Prozent könnte die Uber-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 65,42 USD. Dieser Wert wurde am 28.07.2026 erreicht. Derzeit notiert die Uber-Aktie damit 2,97 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Am 05.08.2026 hat Uber in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,17 USD, nach 0,63 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12,17 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 14.19 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 12.65 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Uber wird am 04.11.2026 gerechnet. Experten kalkulieren am 04.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Uber.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,36 USD je Uber-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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