Uber Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Uber

Um 16:28 Uhr ging es für die Uber-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,7 Prozent auf 67,89 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Uber-Aktie bisher bei 67,79 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 68,47 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 275'782 Uber-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 04.11.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 100,34 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 47,80 Prozent. Am 28.07.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 65,42 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Uber-Aktie mit einem Verlust von 3,64 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Uber 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Uber liess sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 1,17 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Uber noch ein Gewinn pro Aktie von 0,63 USD in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Uber mit einem Umsatz von insgesamt 14.19 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12.65 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 12,17 Prozent gesteigert.

Uber wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 04.11.2026 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 04.11.2027.

Experten gehen davon aus, dass Uber im Jahr 2026 3,36 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Uber-Aktie

Delivery Hero-Aktie im Minus: Verkauf des Foodpanda-Geschäfts in Taiwan untersagt

Erste Schätzungen: Uber verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Uber-Aktie leichter: Das Zürcher Robotaxi verzögert sich