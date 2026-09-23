Uber Aktie News: Uber am Abend mit roten Vorzeichen

Die Uber-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr um 0,6 Prozent auf 69,45 USD ab. Der Kurs der Uber-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 68,55 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 69,54 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 1'056'742 Uber-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.10.2025 bei 101,28 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Uber-Aktie mit einem Kursplus von 45,84 Prozent wieder erreichen. Am 28.07.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 65,42 USD ab. Mit Abgaben von 5,80 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Uber-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Am 05.08.2026 legte Uber die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das EPS belief sich auf 1,17 USD gegenüber 0,63 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,17 Prozent auf 14.19 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 12.65 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.10.2026 erfolgen.

In der Uber-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3,37 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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