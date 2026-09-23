Uber Aktie 47459333 / US90353T1007
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
23.09.2026 16:29:00
Uber Aktie News: Uber am Nachmittag mit Kurseinbussen
Die Aktie von Uber gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Uber gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,2 Prozent auf 69,04 USD abwärts.
Die Uber-Aktie stand in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr 1,2 Prozent im Minus bei 69,04 USD. Zwischenzeitlich weitete die Uber-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 68,55 USD aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 69,54 USD. Der Tagesumsatz der Uber-Aktie belief sich zuletzt auf 523'699 Aktien.
Am 07.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 101,28 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 46,70 Prozent hinzugewinnen. Am 28.07.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 65,42 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 5,24 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Zuletzt erhielten Uber-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Am 05.08.2026 hat Uber in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,17 USD, nach 0,63 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12,17 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 14.19 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 12.65 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Uber am 29.10.2026 vorlegen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,37 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Uber-Aktie
S&P 500-Wert Uber-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Uber von vor 3 Jahren eingebracht
S&P 500-Wert Uber-Aktie: So viel Verlust hätte eine Uber-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Delivery Hero-Aktie fester: Aufsichtsrat sieht 127-Prozent-Prämie im Uber-Angebot als angemessen
Trading Signals: Sandoz - Rückkehr und Rückenwind
Seit Anfang Woche darf sich der Generikahersteller „SMI-Mitglied“ nennen. Zum Indexaufstieg macht sich die Sandoz-Aktie daran, einen kurzfristigen Abwärtstrend zu knacken.Weiterlesen!
Nachrichten zu Uber
|
23.09.26
|Uber Aktie News: Uber am Abend mit roten Vorzeichen (finanzen.ch)
|
23.09.26
|Uber Aktie News: Uber am Nachmittag mit Kurseinbussen (finanzen.ch)
|
18.09.26
|S&P 500-Wert Uber-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Uber von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
11.09.26
|S&P 500-Wert Uber-Aktie: So viel Verlust hätte eine Uber-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
05.09.26
|Uber picks a side in driver vs robotaxi wars: its own (Financial Times)
|
03.09.26
|Delivery Hero-Aktie fester: Aufsichtsrat sieht 127-Prozent-Prämie im Uber-Angebot als angemessen (Dow Jones)
|
03.09.26
|Delivery Hero rät zur Annahme des Uber-Übernahmeangebots (AWP)
|
03.09.26
|Uber allies with driver unions in bid to slow robotaxi rollout (Financial Times)
Analysen zu Uber
finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Uber am 23.09.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI beendet Handel etwas fester -- DAX geht leichter in den Feierabend -- US-Börsen schliessen schwächer -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zog am Mittwoch leicht an, während der deutsche Leitindex nachgab. Die US-Börsen gaben nach. Die Börsen in Asien wiesen zur Wochenmitte unterschiedliche Vorzeichen aus.