Uber Aktie News: Uber am Nachmittag mit Kurseinbussen

Die Uber-Aktie stand in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr 1,2 Prozent im Minus bei 69,04 USD. Zwischenzeitlich weitete die Uber-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 68,55 USD aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 69,54 USD. Der Tagesumsatz der Uber-Aktie belief sich zuletzt auf 523'699 Aktien.

Am 07.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 101,28 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 46,70 Prozent hinzugewinnen. Am 28.07.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 65,42 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 5,24 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Uber-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Am 05.08.2026 hat Uber in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,17 USD, nach 0,63 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12,17 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 14.19 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 12.65 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Uber am 29.10.2026 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,37 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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