Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’922 -0.2%  SPI 19’754 -0.3%  Dow 51’512 -0.7%  DAX 25’411 -0.7%  Euro 0.9397 0.0%  EStoxx50 6’300 -0.4%  Gold 4’288 -1.6%  Bitcoin 69’648 -1.5%  Dollar 0.8250 0.5%  Öl 103.4 4.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Partners Group2460882Novartis1200526Luzerner Kantonalbank125293061Helvetia Baloise46664220Kuros32581411
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Spezialpharma im Höhenflug: Jetzt diese Aktien im Blick behalten
Ausblick: H&M stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
SpaceX vor 10 Billionen Dollar Bewertung? So realistisch ist Woods Mega-These zu der Raumfahrtaktie
Durchbruch bei der Fehlerkorrektur: IonQ-Aktie springt kräftig an
Novo Nordisk-Aktie bald direkt an der NYSE gelistet? CEO Doustdar sieht Vorteile
Suche...
ETF Sparplan

Uber Aktie 47459333 / US90353T1007

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

23.09.2026 16:29:00

Uber Aktie News: Uber am Nachmittag mit Kurseinbussen

Uber Aktie News: Uber am Nachmittag mit Kurseinbussen

Die Aktie von Uber gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Uber gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,2 Prozent auf 69,04 USD abwärts.

Uber
57.16 CHF -2.69%
Kaufen Verkaufen

Die Uber-Aktie stand in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr 1,2 Prozent im Minus bei 69,04 USD. Zwischenzeitlich weitete die Uber-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 68,55 USD aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 69,54 USD. Der Tagesumsatz der Uber-Aktie belief sich zuletzt auf 523'699 Aktien.

Am 07.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 101,28 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 46,70 Prozent hinzugewinnen. Am 28.07.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 65,42 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 5,24 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Uber-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Am 05.08.2026 hat Uber in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,17 USD, nach 0,63 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12,17 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 14.19 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 12.65 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Uber am 29.10.2026 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,37 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Uber-Aktie

S&P 500-Wert Uber-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Uber von vor 3 Jahren eingebracht

S&P 500-Wert Uber-Aktie: So viel Verlust hätte eine Uber-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Delivery Hero-Aktie fester: Aufsichtsrat sieht 127-Prozent-Prämie im Uber-Angebot als angemessen

In eigener Sache

Trading Signals: Sandoz - Rückkehr und Rückenwind

Seit Anfang Woche darf sich der Generikahersteller „SMI-Mitglied“ nennen. Zum Indexaufstieg macht sich die Sandoz-Aktie daran, einen kurzfristigen Abwärtstrend zu knacken.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Uber

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Uber

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
28.05.26 Uber Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall

finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.

Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.

Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall

Inside Trading & Investment

23.09.26 Logo WHS CFDs im Fokus: Hebelprodukte verstehen – live auf der FINANCE26
23.09.26 Marktüberblick: Ölpreise weiter unter Druck
23.09.26 Glamour vor Zahlen: Paris Fashion Week 2026
23.09.26 SMI gönnt sich Verschnaufpause
23.09.26 finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
23.09.26 UBS Logo Gaming: GTA VI und das Milliardenpotenzial der Branche
22.09.26 Julius Bär: 13.50% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (60%) auf SMG Swiss Marketplace Group AG
15.09.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 11.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Kühne + Nagel, Logitech, Partners Group
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’543.86 19.65 SGBK2U
Short 14’853.15 13.68 SGBJ3U
Short 15’390.46 8.94 SQZB4U
SMI-Kurs: 13’921.72 23.09.2026 17:30:29
Long 13’394.90 19.38 S1B77U
Long 13’099.52 13.82 S5BOUU
Long 12’549.51 8.97 SN8B6U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Aktien in diesem Artikel

Uber 57.16 -2.69% Uber

Uber am 23.09.2026

Chart

Meistgelesene Nachrichten

UBS-Aktie tiefer: Ständerat will 90 Prozent Eigenkapital für UBS-Auslandbeteiligungen
Quantenangriff auf Krypto: Aktien von Rigetti, D-Wave & Quantinuum im Fokus
UBS-Aktie: JP Morgan Chase & Co. gibt Overweight-Bewertung bekannt
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittwochnachmittag im Aufwind
Aktien von Novartis, Roche, Novo Nordisk & Co.: Pharmakonzerne fordern Kurswechsel bei Gesundheitsinvestitionen
Zurich-Aktie schwächer: Verwaltungsrat bestätigt Ernennung von neuem Chef von Zurich U.S.
BioNTech-Gründer Sahin gründet neues Unternehmen Arife
SPI-Papier Idorsia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Idorsia von vor einem Jahr abgeworfen
DEUTZ Aktie News: Anleger trennen sich am Mittwochvormittag vermehrt von DEUTZ
Nach Kurssprung von 530 Prozent: Analysten sehen weiteres Potenzial für Micron – Wie tragfähig sind die Erwartungen?

Top-Rankings

KW 38: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 38: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 38: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.