Uber-Aktie aktuell: Hausse bei Uber

Börse aktuell - Live Ticker

Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Dienstag freundlich. Der deutsche Leitindex bewegt sich in einer engen Range um die Nulllinie. Beim US-Leitindex kommt es zu leichten Verlusten. Am zweiten Handelstag der Woche ging es an den asiatischen Aktienmärkten nach unten.