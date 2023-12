Uber Aktie News: Uber am Freitagmittag im Minusbereich

Die Uber-Aktie gab im Xetra-Handel um 12:28 Uhr um 0,6 Prozent auf 55,50 EUR nach. In der Spitze büsste die Uber-Aktie bis auf 55,25 EUR ein. Bei 55,55 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via Xetra 3'976 Uber-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (58,55 EUR) erklomm das Papier am 11.12.2023. 5,50 Prozent Plus fehlen der Uber-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 27.12.2022 gab der Anteilsschein bis auf 22,53 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 59,41 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Uber-Aktie.

Uber veröffentlichte am 07.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 0,10 USD. Im Vorjahresquartal hatte Uber ebenfalls ein EPS von -0,61 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 9'292,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8'343,00 USD umgesetzt worden waren.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.02.2024 veröffentlicht.

Experten taxieren den Uber-Gewinn für das Jahr 2023 auf 0,378 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch