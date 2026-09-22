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22.09.2026 20:27:13

Uber Aktie News: Uber am Dienstagabend im Minusbereich

Uber Aktie News: Uber am Dienstagabend im Minusbereich

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Uber. Die Uber-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 0,9 Prozent auf 70,21 USD ab.

Uber
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Die Aktionäre schickten das Papier von Uber nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:26 Uhr 0,9 Prozent auf 70,21 USD. Das Tagestief markierte die Uber-Aktie bei 69,86 USD. Bei 71,65 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via New York 1'368'007 Uber-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 101,98 USD. Dieser Kurs wurde am 23.09.2025 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Uber-Aktie somit 31,15 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 65,42 USD am 28.07.2026. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 6,82 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Uber-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Uber-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Am 05.08.2026 äusserte sich Uber zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 1,17 USD. Im letzten Jahr hatte Uber einen Gewinn von 0,63 USD je Aktie eingefahren. Uber hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 14.19 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 12.65 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Uber am 29.10.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,37 USD je Aktie in den Uber-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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