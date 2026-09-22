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22.09.2026 16:29:00

Uber Aktie News: Uber am Dienstagnachmittag mit Verlusten

Uber Aktie News: Uber am Dienstagnachmittag mit Verlusten

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Uber. Die Uber-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 0,5 Prozent auf 70,51 USD ab.

Uber
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Die Uber-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 70,51 USD abwärts. In der Spitze fiel die Uber-Aktie bis auf 70,34 USD. Bei 71,65 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wechselten 532'534 Uber-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.09.2025 bei 101,98 USD. Der derzeitige Kurs der Uber-Aktie liegt somit 30,86 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 65,42 USD am 28.07.2026. Mit einem Kursverlust von 7,22 Prozent würde die Uber-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Uber 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Uber am 05.08.2026. Es stand ein EPS von 1,17 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Uber noch ein Gewinn pro Aktie von 0,63 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 14.19 Mrd. USD – ein Plus von 12,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Uber 12.65 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.10.2026 erfolgen.

Den erwarteten Gewinn je Uber-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3,37 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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