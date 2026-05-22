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22.05.2026 20:27:13

Uber Aktie News: Uber verbilligt sich am Abend

Uber Aktie News: Uber verbilligt sich am Abend

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Uber. Die Uber-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 2,1 Prozent auf 72,10 USD nach.

Uber
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Die Aktie verlor um 20:26 Uhr in der New York-Sitzung 2,1 Prozent auf 72,10 USD. Die grössten Abgaben verzeichnete die Uber-Aktie bis auf 71,36 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 74,00 USD. Zuletzt wechselten 1'325'490 Uber-Aktien den Besitzer.

Am 23.09.2025 markierte das Papier bei 101,98 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 41,44 Prozent über dem aktuellen Kurs der Uber-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 68,48 USD. Dieser Wert wurde am 28.03.2026 erreicht. Derzeit notiert die Uber-Aktie damit 5,29 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Uber-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Am 06.05.2026 äusserte sich Uber zu den Kennzahlen des am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,13 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,83 USD je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Uber in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,48 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 13.20 Mrd. USD im Vergleich zu 11.53 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q2 2026 dürfte Uber am 04.08.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,31 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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