Uber Aktie News: Anleger schicken Uber am Montagabend ins Plus

Das Papier von Uber konnte um 20:26 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,7 Prozent auf 71,03 USD. Die Uber-Aktie legte bis auf 71,38 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 70,82 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 793'416 Uber-Aktien den Besitzer.

Bei 101,98 USD markierte der Titel am 23.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Uber-Aktie derzeit noch 43,58 Prozent Luft nach oben. Am 28.07.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 65,42 USD ab. Der aktuelle Kurs der Uber-Aktie ist somit 7,89 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Uber-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Uber gewährte am 05.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,17 USD gegenüber 0,63 USD im Vorjahresquartal. Uber hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 14.19 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 12.65 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Am 29.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,37 USD je Uber-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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