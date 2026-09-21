Uber Aktie News: Uber am Montagnachmittag mit Verlusten

Die Uber-Aktie stand in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr 0,1 Prozent im Minus bei 70,40 USD. In der Spitze büsste die Uber-Aktie bis auf 70,12 USD ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 70,82 USD. Zuletzt wechselten 354'325 Uber-Aktien den Besitzer.

Am 23.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 101,98 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Uber-Aktie somit 30,97 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.07.2026 bei 65,42 USD. Mit Abgaben von 7,07 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Uber am 05.08.2026. Das EPS wurde auf 1,17 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Uber 0,63 USD je Aktie verdient. Beim Umsatz wurden 14.19 Mrd. USD gegenüber 12.65 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 29.10.2026 erwartet.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,37 USD je Uber-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Uber-Aktie

S&P 500-Wert Uber-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Uber von vor 3 Jahren eingebracht

S&P 500-Wert Uber-Aktie: So viel Verlust hätte eine Uber-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Delivery Hero-Aktie fester: Aufsichtsrat sieht 127-Prozent-Prämie im Uber-Angebot als angemessen