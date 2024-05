Uber Aktie News: Anleger schicken Uber am Dienstagnachmittag ins Minus

Die Uber-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 04:28 Uhr um 0,9 Prozent auf 64,06 USD ab. Die Abwärtsbewegung der Uber-Aktie ging bis auf 63,92 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 64,13 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 930'461 Uber-Aktien.

Bei 82,10 USD erreichte der Titel am 05.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 28,16 Prozent könnte die Uber-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 37,08 USD fiel das Papier am 01.06.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 42,12 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Uber-Aktie. Am 08.05.2024 hat Uber die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,31 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,08 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 14,82 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 10.13 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 8.82 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.07.2024 erfolgen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Uber-Aktie in Höhe von 0,905 USD im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.ch