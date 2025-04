Uber Aktie News: Uber am Montagnachmittag mit Kurseinbussen

Um 16:28 Uhr fiel die Uber-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,6 Prozent auf 74,00 USD ab. Im Tief verlor die Uber-Aktie bis auf 73,58 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 74,43 USD. Von der Uber-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 250'591 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 12.10.2024 auf bis zu 87,00 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Uber-Aktie damit 14,94 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 06.08.2024 auf bis zu 54,99 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Uber-Aktie liegt somit 34,57 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Uber-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte Uber am 05.02.2025 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 3,27 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,69 USD je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Uber im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20,36 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 11.96 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 9.94 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 07.05.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von Uber veröffentlicht werden. Am 13.05.2026 wird Uber schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Uber ein EPS in Höhe von 2,49 USD in den Büchern stehen haben wird.

