Uber Aktie 47459333 / US90353T1007

21.01.2026 20:27:13

Uber Aktie News: Uber am Mittwochabend in Grün

Uber Aktie News: Uber am Mittwochabend in Grün

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochabend der Anteilsschein von Uber. Das Papier von Uber legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,6 Prozent auf 84,24 USD.

Um 20:26 Uhr sprang die Uber-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 84,24 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die Uber-Aktie sogar auf 85,57 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 84,39 USD. Zuletzt wurden via New York 1'385'910 Uber-Aktien umgesetzt.

Am 23.09.2025 markierte das Papier bei 101,98 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 21,06 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (60,63 USD). Das 52-Wochen-Tief könnte die Uber-Aktie mit einem Verlust von 28,03 Prozent wieder erreichen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Am 04.11.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 3,11 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,20 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Uber im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20,37 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 13.47 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 11.19 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Uber wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 04.02.2026 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Uber-Anleger Experten zufolge am 10.02.2027 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Uber einen Gewinn von 5,37 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

