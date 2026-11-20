Die Aktionäre schickten das Papier von Uber nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:26 Uhr 1,1 Prozent auf 64,90 USD. Das bisherige Tagestief markierte Uber-Aktie bei 64,90 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 65,77 USD. Zuletzt wechselten 1'769'876 Uber-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (92,76 USD) erklomm das Papier am 09.12.2025. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Uber-Aktie somit 30,03 Prozent niedriger. Am 30.10.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 64,05 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 1,31 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Uber-Aktie.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Uber-Aktie. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte Uber am 04.11.2026 vor. In Sachen EPS wurden 0,25 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Uber 3,11 USD je Aktie eingenommen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 14.77 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 13.47 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Uber-Bilanz für Q4 2026 wird am 10.02.2027 erwartet.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Uber-Gewinn in Höhe von 3,37 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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