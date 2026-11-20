|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
20.11.2026 20:27:13
Uber Aktie News: Uber tendiert am Abend südwärts
Die Aktie von Uber gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Die Uber-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 64,90 USD.
Die Aktionäre schickten das Papier von Uber nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:26 Uhr 1,1 Prozent auf 64,90 USD. Das bisherige Tagestief markierte Uber-Aktie bei 64,90 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 65,77 USD. Zuletzt wechselten 1'769'876 Uber-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (92,76 USD) erklomm das Papier am 09.12.2025. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Uber-Aktie somit 30,03 Prozent niedriger. Am 30.10.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 64,05 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 1,31 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Uber-Aktie.
Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Uber-Aktie. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte Uber am 04.11.2026 vor. In Sachen EPS wurden 0,25 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Uber 3,11 USD je Aktie eingenommen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 14.77 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 13.47 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Die Uber-Bilanz für Q4 2026 wird am 10.02.2027 erwartet.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Uber-Gewinn in Höhe von 3,37 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Uber-Aktie
Uber-Aktie fester: Robotaxi-Offensive mit Momenta startet in München
Bill Ackman setzt auf langfristige Geschäftsmodelle – diese Aktien dominieren sein Portfolio
S&P 500-Titel Uber-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Uber von vor 3 Jahren abgeworfen
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Uber
|
20.11.26
|Uber Aktie News: Uber tendiert am Abend südwärts (finanzen.ch)
|
20.11.26
|Uber Aktie News: Uber zeigt sich am Nachmittag fester (finanzen.ch)
|
18.11.26
|Uber-Aktie fester: Robotaxi-Offensive mit Momenta startet in München (AWP)
|
18.11.26
|Robotaxis: Uber und Momenta starten Testbetrieb mit Kunden (AWP)
|
13.11.26
|S&P 500-Titel Uber-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Uber von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
10.11.26
|Delivery-Hero-Deal: Uber übernimmt Kontrollmehrheit - Aktien im Blick (AWP)
|
06.11.26
|S&P 500-Titel Uber-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Uber von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
04.11.26
|Uber picks up the pace in robotaxi race (Financial Times)
Analysen zu Uber
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Uber am 20.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSchwache Handelsstimmung weltweit: SMI und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Wall Street rutscht letztlich ab - Tech-Aktien fallen tief -- Ausverkauf an Asiens Börsen
Der heimische Leitindex verlor im Freitagshandel. Auch der deutsche Aktienmarkt fuhr ebenso kräftige Verluste ein. Dow Jones tendierte tiefer - Tech-Werte wurden die Flügel gestutzt. An den Börsen in Fernost erlebten Anleger am Freitag einen schwarzen Tag.