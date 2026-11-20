Die Aktionäre schickten das Papier von Uber nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 3,1 Prozent auf 67,64 USD. Die Uber-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 68,36 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 65,77 USD. Zuletzt wurden via New York 905'592 Uber-Aktien umgesetzt.

Bei 92,76 USD erreichte der Titel am 09.12.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Uber-Aktie somit 27,08 Prozent niedriger. Am 30.10.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 64,05 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,31 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Uber-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Uber am 04.11.2026. Das EPS wurde auf 0,25 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,11 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,65 Prozent auf 14.77 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 13.47 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 10.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Uber veröffentlicht werden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,37 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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