Uber Aktie News: Uber verliert am Abend

Die Aktionäre schickten das Papier von Uber nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:26 Uhr 1,3 Prozent auf 69,06 USD. Die Uber-Aktie sank bis auf 68,42 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 69,31 USD. Bisher wurden via New York 1'012'501 Uber-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 04.11.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 100,34 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Uber-Aktie liegt somit 31,17 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 65,42 USD ab. Abschläge von 5,27 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Uber-Aktie. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Uber am 05.08.2026. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,17 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,63 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 14.19 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12.65 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Uber am 04.11.2026 präsentieren. Am 04.11.2027 wird Uber schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Uber einen Gewinn von 3,36 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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