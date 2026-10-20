Uber Aktie 47459333 / US90353T1007
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20.10.2026 16:29:00
Uber Aktie News: Uber am Nachmittag mit Abschlägen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Uber. Der Uber-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,0 Prozent auf 69,28 USD.
Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der New York-Sitzung 1,0 Prozent auf 69,28 USD. Das Tagestief markierte die Uber-Aktie bei 68,42 USD. Bei 69,31 USD eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 427'305 Uber-Aktien.
Am 04.11.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 100,34 USD an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 44,83 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 65,42 USD. Dieser Wert wurde am 28.07.2026 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Uber-Aktie 5,57 Prozent sinken.
Für Uber-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Uber liess sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,17 USD. Im Vorjahresviertel hatte Uber 0,63 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 14.19 Mrd. USD – ein Plus von 12,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Uber 12.65 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Die Uber-Bilanz für Q3 2026 wird am 04.11.2026 erwartet. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 04.11.2027 erwartet.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,36 USD je Aktie in den Uber-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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