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20.08.2026 20:27:13

Uber Aktie News: Uber tendiert am Abend nordwärts

Uber Aktie News: Uber tendiert am Abend nordwärts

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Uber. Die Uber-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 78,65 USD.

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Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 78,65 USD zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Uber-Aktie bei 80,13 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 78,50 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Uber-Aktien beläuft sich auf 1'276'319 Stück.

Am 23.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 101,98 USD an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 29,66 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 28.07.2026 auf bis zu 65,42 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 16,82 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an Uber-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Am 05.08.2026 hat Uber die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,17 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,63 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12,17 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 14.19 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 12.65 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Uber dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 29.10.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Uber ein EPS in Höhe von 3,35 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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