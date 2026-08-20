Uber Aktie News: Uber am Donnerstagnachmittag gefragt

Die Uber-Aktie stieg im New York-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 78,82 USD. Kurzfristig markierte die Uber-Aktie bei 80,13 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 78,50 USD. Bisher wurden heute 795'706 Uber-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 101,98 USD erreichte der Titel am 23.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Uber-Aktie somit 22,71 Prozent niedriger. Bei 65,42 USD fiel das Papier am 28.07.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,00 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Uber-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025. Am 05.08.2026 äusserte sich Uber zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,17 USD gegenüber 0,63 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 14.19 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 12.65 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.10.2026 erfolgen.

Experten gehen davon aus, dass Uber im Jahr 2026 3,35 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Uber-Aktie

Bill Ackman schichtet um: Vier neue Aktien im Depot - Alphabet fliegt raus

S&P 500-Wert Uber-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Uber von vor einem Jahr bedeutet

Uber und Partnerfirma bekommen Robotaxi-Lizenz in London - Uber.Aktie unbeeindruckt