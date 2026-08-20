Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’368 -0.1%  SPI 20’199 -0.1%  Dow 53’001 -0.9%  DAX 25’983 -0.4%  Euro 0.9342 0.3%  EStoxx50 6’422 -0.4%  Gold 4’509 -0.3%  Bitcoin 57’950 4.9%  Dollar 0.8003 0.4%  Öl 93.7 2.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Moderna44811242Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156Rheinmetall345850Partners Group2460882
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Aktie im Fokus: CTS Eventim mit starkem Wachstum und bestätigtem Ausblick
Paukenschlag im Depot von George Soros: Salesforce-Aktie raus - Tech-Sektor neu aufgestellt
Bridgewater trennt sich von NVIDIA-Aktien: Das sind die zehn grössten Positionen
Schaeffler-Aktie fester: Autozulieferer bündelt Kräfte mit CATL aus China für Batteriesysteme
Sika-Aktie schwächer: Hybridanleihe über 1 Milliarde Euro am Markt platziert
Suche...
Plus500 Depot

Uber Aktie 47459333 / US90353T1007

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

20.08.2026 16:29:00

Uber Aktie News: Uber am Donnerstagnachmittag gefragt

Uber Aktie News: Uber am Donnerstagnachmittag gefragt

Die Aktie von Uber gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im New York-Handel gewannen die Uber-Papiere zuletzt 1,0 Prozent.

Uber
62.87 CHF 1.99%
Kaufen Verkaufen

Die Uber-Aktie stieg im New York-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 78,82 USD. Kurzfristig markierte die Uber-Aktie bei 80,13 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 78,50 USD. Bisher wurden heute 795'706 Uber-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 101,98 USD erreichte der Titel am 23.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Uber-Aktie somit 22,71 Prozent niedriger. Bei 65,42 USD fiel das Papier am 28.07.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,00 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Uber-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025. Am 05.08.2026 äusserte sich Uber zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,17 USD gegenüber 0,63 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 14.19 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 12.65 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.10.2026 erfolgen.

Experten gehen davon aus, dass Uber im Jahr 2026 3,35 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Uber-Aktie

Bill Ackman schichtet um: Vier neue Aktien im Depot - Alphabet fliegt raus

S&P 500-Wert Uber-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Uber von vor einem Jahr bedeutet

Uber und Partnerfirma bekommen Robotaxi-Lizenz in London - Uber.Aktie unbeeindruckt

In eigener Sache

Trading Signals: Aryzta: Aus der Backstube kommt Gegenwind

Schwache Halbjahreszahlen und wachsende Probleme im wichtigen Deutschlandgeschäft haben Aryzta schwer zugesetzt und die Aktie auf ein Drei-Jahres-Tief abstürzen lassen. Für spekulative Anleger könnte damit die Unterseite wieder interessant werden.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Uber

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten