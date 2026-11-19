Die Uber-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 4,7 Prozent im Minus bei 65,53 USD. Zwischenzeitlich weitete die Uber-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 65,47 USD aus. Bei 69,11 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via New York 1'279'375 Uber-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.12.2025 bei 92,76 USD. Der derzeitige Kurs der Uber-Aktie liegt somit 29,36 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 64,05 USD fiel das Papier am 30.10.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 2,26 Prozent könnte die Uber-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Uber-Aktie. Am 04.11.2026 lud Uber zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,25 USD. Im Vorjahresviertel waren 3,11 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Uber in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,65 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 14.77 Mrd. USD im Vergleich zu 13.47 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Am 10.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Uber veröffentlicht werden.

Von Analysten wird erwartet, dass Uber im Jahr 2026 3,37 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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