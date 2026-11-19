Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der New York-Sitzung 1,4 Prozent auf 67,79 USD. Die Abwärtsbewegung der Uber-Aktie ging bis auf 67,46 USD. Mit einem Wert von 69,11 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 417'444 Uber-Aktien gehandelt.

Am 09.12.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 92,76 USD an. Gewinne von 36,83 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 30.10.2026 (64,05 USD). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,52 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Uber-Aktie. Am 04.11.2026 hat Uber in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,25 USD gegenüber 3,11 USD im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 14.77 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Uber 13.47 Mrd. USD umgesetzt.

Am 10.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Von Analysten wird erwartet, dass Uber im Jahr 2026 3,37 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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