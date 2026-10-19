Uber Aktie 47459333 / US90353T1007
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19.10.2026 20:27:13
Uber Aktie News: Uber verbilligt sich am Abend
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Uber. Die Uber-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 70,20 USD abwärts.
Der Uber-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:26 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 70,20 USD. Im Tief verlor die Uber-Aktie bis auf 69,77 USD. Bei 70,22 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Uber-Aktien beläuft sich auf 765'157 Stück.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 100,34 USD. Dieser Kurs wurde am 04.11.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Uber-Aktie mit einem Kursplus von 42,93 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 65,42 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (28.07.2026). Das 52-Wochen-Tief könnte die Uber-Aktie mit einem Verlust von 6,81 Prozent wieder erreichen.
Die Dividendenausschüttung für Uber-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Uber liess sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,17 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,63 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz wurden 14.19 Mrd. USD gegenüber 12.65 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Uber am 04.11.2026 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 04.11.2027 erwartet.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,36 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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