Uber Aktie 47459333 / US90353T1007
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
19.10.2026 16:29:00
Uber Aktie News: Uber am Montagnachmittag mit Kursabschlägen
Die Aktie von Uber gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Uber-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 0,5 Prozent auf 69,99 USD ab.
Um 16:28 Uhr rutschte die Uber-Aktie in der New York-Sitzung um 0,5 Prozent auf 69,99 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Uber-Aktie bis auf 69,77 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 70,22 USD. Zuletzt wurden via New York 294'753 Uber-Aktien umgesetzt.
Am 04.11.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 100,34 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 43,36 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 28.07.2026 gab der Anteilsschein bis auf 65,42 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Uber-Aktie 6,53 Prozent sinken.
Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an Uber-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Uber am 05.08.2026. In Sachen EPS wurden 1,17 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Uber 0,63 USD je Aktie eingenommen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,17 Prozent auf 14.19 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 12.65 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.11.2026 erfolgen. Experten kalkulieren am 04.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Uber.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Uber-Gewinn in Höhe von 3,36 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Uber-Aktie
Uber-Aktie leichter: Das Zürcher Robotaxi verzögert sich
S&P 500-Papier Uber-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Uber-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
S&P 500-Titel Uber-Aktie: So viel Verlust hätte eine Uber-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
Nachrichten zu Uber
Analysen zu Uber
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerKI- und Inflationssorgen flammen wieder auf: SMI und DAX beenden Handel tiefer -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt ging es am Montag nach unten. Auch der deutsche Aktienmarkt markierte einen schwächeren Start in die neue Handelswoche. An der Wall Street geht es in unterschiedliche Richtungen. In Fernost fanden die Märkte zum Wochenstart keine einheitliche Richtung.