Uber Aktie News: Uber am Montagnachmittag mit Kursabschlägen

Um 16:28 Uhr rutschte die Uber-Aktie in der New York-Sitzung um 0,5 Prozent auf 69,99 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Uber-Aktie bis auf 69,77 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 70,22 USD. Zuletzt wurden via New York 294'753 Uber-Aktien umgesetzt.

Am 04.11.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 100,34 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 43,36 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 28.07.2026 gab der Anteilsschein bis auf 65,42 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Uber-Aktie 6,53 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an Uber-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Uber am 05.08.2026. In Sachen EPS wurden 1,17 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Uber 0,63 USD je Aktie eingenommen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,17 Prozent auf 14.19 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 12.65 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.11.2026 erfolgen. Experten kalkulieren am 04.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Uber.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Uber-Gewinn in Höhe von 3,36 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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