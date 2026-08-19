Uber Aktie News: Uber schiebt sich am Mittwochabend vor

Um 20:26 Uhr sprang die Uber-Aktie im New York-Handel an und legte um 4,9 Prozent auf 78,35 USD zu. In der Spitze legte die Uber-Aktie bis auf 78,83 USD zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 74,75 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 1'246'107 Uber-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.09.2025 bei 101,98 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 30,16 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Uber-Aktie. Am 28.07.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 65,42 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 16,50 Prozent.

Uber-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Am 05.08.2026 legte Uber die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,17 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,63 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Uber in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,17 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 14.19 Mrd. USD im Vergleich zu 12.65 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Uber am 29.10.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Uber im Jahr 2026 3,35 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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