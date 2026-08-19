Uber Aktie 47459333 / US90353T1007
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
19.08.2026 20:27:13
Uber Aktie News: Uber schiebt sich am Mittwochabend vor
Die Aktie von Uber gehört am Mittwochabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Uber-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 4,9 Prozent auf 78,35 USD.
Um 20:26 Uhr sprang die Uber-Aktie im New York-Handel an und legte um 4,9 Prozent auf 78,35 USD zu. In der Spitze legte die Uber-Aktie bis auf 78,83 USD zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 74,75 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 1'246'107 Uber-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.09.2025 bei 101,98 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 30,16 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Uber-Aktie. Am 28.07.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 65,42 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 16,50 Prozent.
Uber-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Am 05.08.2026 legte Uber die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,17 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,63 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Uber in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,17 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 14.19 Mrd. USD im Vergleich zu 12.65 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Uber am 29.10.2026 präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass Uber im Jahr 2026 3,35 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Uber-Aktie
S&P 500-Wert Uber-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Uber von vor einem Jahr bedeutet
Uber und Partnerfirma bekommen Robotaxi-Lizenz in London - Uber.Aktie unbeeindruckt
Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung
Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.Weiterlesen!
Nachrichten zu Uber
|
19.08.26
|Uber Aktie News: Uber schiebt sich am Mittwochabend vor (finanzen.ch)
|
19.08.26
|Uber Aktie News: Uber reagiert am Nachmittag positiv (finanzen.ch)
|
14.08.26
|S&P 500-Wert Uber-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Uber von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.ch)
|
12.08.26
|Freundlicher Handel in New York: So performt der S&P 500 am Nachmittag (finanzen.ch)
|
06.08.26
|Uber und Partnerfirma bekommen Robotaxi-Lizenz in London - Uber.Aktie unbeeindruckt (AWP)
|
05.08.26
|Gewinne in New York: S&P 500 am Mittwochnachmittag im Aufwind (finanzen.ch)
|
05.08.26
|Uber pledges $10bn to win robotaxi race (Financial Times)
|
05.08.26
|Ausblick: Uber zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Uber
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Uber am 19.08.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI mit etwas festerem Start -- DAX startet kaum verändert -- Asiens Börsen mit Gewinnen
Am heimischen Aktienmarkt sind kleine Gewinne zu sehen. Der deutsche Leitindex tritt auf der Stelle. An den Börsen in Fernost sind am Donnerstag grüne Vorzeichen zu sehen.