Uber Aktie News: Uber reagiert am Nachmittag positiv

Das Papier von Uber konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 2,9 Prozent auf 76,82 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Uber-Aktie bei 76,86 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 74,75 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 535'853 Uber-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 101,98 USD erreichte der Titel am 23.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 32,75 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 65,42 USD. Dieser Wert wurde am 28.07.2026 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Uber-Aktie 17,43 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Uber-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Uber liess sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,17 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,63 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz wurden 14.19 Mrd. USD gegenüber 12.65 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.10.2026 erfolgen.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Uber ein EPS in Höhe von 3,35 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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