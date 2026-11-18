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18.11.2026 16:29:00
Uber Aktie News: Uber am Nachmittag im Plus
Die Aktie von Uber zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Im New York-Handel gewannen die Uber-Papiere zuletzt 1,1 Prozent.
Das Papier von Uber konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 1,1 Prozent auf 69,54 USD. Zwischenzeitlich stieg die Uber-Aktie sogar auf 70,11 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 68,34 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 446'874 Uber-Aktien.
Bei 92,90 USD erreichte der Titel am 19.11.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 33,59 Prozent. Bei 64,05 USD fiel das Papier am 30.10.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 7,89 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Uber-Aktie.
Die Dividendenausschüttung für Uber-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Uber gewährte am 04.11.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,25 USD, nach 3,11 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 14.77 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 13.47 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Uber am 10.02.2027 vorlegen.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,37 USD je Uber-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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