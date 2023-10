Uber Aktie News: Uber fällt am Nachmittag

Die Aktie verlor um 04:28 Uhr in der New York-Sitzung 0,9 Prozent auf 43,96 USD. Die grössten Abgaben verzeichnete die Uber-Aktie bis auf 43,65 USD. Bei 43,90 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 334'847 Uber-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.08.2023 bei 49,49 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Uber-Aktie mit einem Kursplus von 12,58 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.12.2022 bei 23,91 USD. Abschläge von 45,61 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 01.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,18 USD gegenüber -1,33 USD im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 9'230,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Uber 8'073,00 USD umgesetzt.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.11.2023 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 06.11.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Uber.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Uber einen Gewinn von 0,357 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch