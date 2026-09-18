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18.09.2026 20:27:13

Uber Aktie News: Uber am Freitagabend billiger

Uber Aktie News: Uber am Freitagabend billiger

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Uber. Zuletzt ging es für die Uber-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 70,49 USD.

Uber
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Das Papier von Uber gab in der New York-Sitzung ab. Um 20:26 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 70,49 USD abwärts. Die Abwärtsbewegung der Uber-Aktie ging bis auf 70,06 USD. Bei 70,86 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 1'752'592 Uber-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 23.09.2025 auf bis zu 101,98 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 44,67 Prozent über dem aktuellen Kurs der Uber-Aktie. Bei 65,42 USD fiel das Papier am 28.07.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,19 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Uber-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Am 05.08.2026 hat Uber in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,17 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,63 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12,17 Prozent auf 14.19 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 12.65 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Uber wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 29.10.2026 vorlegen.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,37 USD je Uber-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Christopher Penler / Shutterstock.com
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