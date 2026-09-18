Uber Aktie News: Uber gibt am Nachmittag nach

Um 16:28 Uhr rutschte die Uber-Aktie in der New York-Sitzung um 1,0 Prozent auf 70,16 USD ab. Die grössten Abgaben verzeichnete die Uber-Aktie bis auf 70,08 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 70,86 USD. Von der Uber-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'423'944 Stück gehandelt.

Bei 101,98 USD erreichte der Titel am 23.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 45,35 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.07.2026 bei 65,42 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Uber-Aktie 7,25 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Uber seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Am 05.08.2026 hat Uber in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,17 USD. Im Vorjahresviertel hatte Uber 0,63 USD je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat Uber 14.19 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 12.65 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 29.10.2026 terminiert.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,37 USD je Uber-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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