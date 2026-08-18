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18.08.2026 20:27:13

Uber Aktie News: Uber präsentiert sich am Abend fester

Uber Aktie News: Uber präsentiert sich am Abend fester

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Uber. Die Uber-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,4 Prozent auf 76,03 USD.

Uber
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Die Aktie legte um 20:26 Uhr in der New York-Sitzung 1,4 Prozent auf 76,03 USD zu. Die Uber-Aktie zog in der Spitze bis auf 77,28 USD an. Mit einem Wert von 75,26 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 829'442 Uber-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 101,98 USD erreichte der Titel am 23.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Uber-Aktie ist somit 34,13 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 65,42 USD. Dieser Wert wurde am 28.07.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Uber-Aktie mit einem Verlust von 13,96 Prozent wieder erreichen.

Für Uber-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Uber veröffentlichte am 05.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,17 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,63 USD erwirtschaftet worden. Umsatzseitig wurden 14.19 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Uber 12.65 Mrd. USD umgesetzt.

Am 29.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,35 USD je Uber-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Mateusz_Szymanski / Shutterstock.com
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