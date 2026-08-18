Uber Aktie 47459333 / US90353T1007
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18.08.2026 16:29:00
Uber Aktie News: Uber am Dienstagnachmittag fester
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Uber. Die Uber-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,1 Prozent auf 76,58 USD.
Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der New York-Sitzung 2,1 Prozent auf 76,58 USD zu. Die Uber-Aktie legte bis auf 76,85 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 75,26 USD eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 378'399 Uber-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.09.2025 bei 101,98 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Uber-Aktie mit einem Kursplus von 33,17 Prozent wieder erreichen. Am 28.07.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 65,42 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 14,57 Prozent könnte die Uber-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025. Uber gewährte am 05.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,17 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,63 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 14.19 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 12.65 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Am 29.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,35 USD je Uber-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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