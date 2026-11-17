Die Uber-Aktie musste um 20:26 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,4 Prozent auf 69,03 USD abwärts. In der Spitze fiel die Uber-Aktie bis auf 67,08 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 69,60 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'174'791 Uber-Aktien.

Bei 92,90 USD markierte der Titel am 19.11.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 34,58 Prozent über dem aktuellen Kurs der Uber-Aktie. Am 30.10.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 64,05 USD ab. Der derzeitige Kurs der Uber-Aktie liegt somit 7,78 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Uber-Aktie. Uber liess sich am 04.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,25 USD. Im Vorjahresviertel hatte Uber 3,11 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,65 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 13.47 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 14.77 Mrd. USD ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 10.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Uber-Aktie in Höhe von 3,37 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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