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17.11.2026 16:29:00
Uber Aktie News: Uber am Dienstagnachmittag mit Abschlägen
Die Aktie von Uber gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Uber-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 1,3 Prozent auf 69,05 USD ab.
Das Papier von Uber gab in der New York-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 1,3 Prozent auf 69,05 USD abwärts. Die Uber-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 68,58 USD ab. Bei 69,60 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Bisher wurden via New York 395'770 Uber-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 19.11.2025 markierte das Papier bei 92,90 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Uber-Aktie somit 25,67 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 64,05 USD am 30.10.2026. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Uber-Aktie derzeit noch 7,24 Prozent Luft nach unten.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Uber-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Am 04.11.2026 legte Uber die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,25 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Uber 3,11 USD je Aktie verdient. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,65 Prozent auf 14.77 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 13.47 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 10.02.2027 terminiert.
Experten gehen davon aus, dass Uber im Jahr 2026 3,37 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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