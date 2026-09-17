Uber Aktie News: Uber tendiert am Donnerstagabend auf rotem Terrain

Um 20:26 Uhr ging es für die Uber-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 70,72 USD. Das Tagestief markierte die Uber-Aktie bei 70,25 USD. Bei 71,48 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 1'058'351 Uber-Aktien den Besitzer.

Am 23.09.2025 markierte das Papier bei 101,98 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 44,20 Prozent hinzugewinnen. Bei 65,42 USD erreichte der Anteilsschein am 28.07.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 7,49 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Am 05.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,17 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,63 USD erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,17 Prozent auf 14.19 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 12.65 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Uber wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 29.10.2026 vorlegen.

In der Uber-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3,37 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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