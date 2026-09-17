Uber Aktie News: Uber verbilligt sich am Donnerstagnachmittag

Die Uber-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr um 0,5 Prozent auf 70,58 USD ab. Die Uber-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 70,25 USD ab. Den New York-Handel startete das Papier bei 71,48 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 458'695 Uber-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.09.2025 bei 101,98 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 44,49 Prozent könnte die Uber-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 28.07.2026 auf bis zu 65,42 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Uber-Aktie liegt somit 7,89 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Uber-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Am 05.08.2026 hat Uber die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,17 USD gegenüber 0,63 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12,17 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 14.19 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 12.65 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Uber am 29.10.2026 präsentieren.

In der Uber-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3,37 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Uber-Aktie

S&P 500-Wert Uber-Aktie: So viel Verlust hätte eine Uber-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Delivery Hero-Aktie fester: Aufsichtsrat sieht 127-Prozent-Prämie im Uber-Angebot als angemessen

Uber-Aktie klettert: Grossangelegter Stellenabbau - Schritt für Wachstumspläne