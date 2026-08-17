Uber Aktie 47459333 / US90353T1007
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17.08.2026 20:27:13
Uber Aktie News: Uber verbilligt sich am Montagabend
Die Aktie von Uber gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Die Uber-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 75,75 USD.
Um 20:26 Uhr rutschte die Uber-Aktie in der New York-Sitzung um 0,3 Prozent auf 75,75 USD ab. Das bisherige Tagestief markierte Uber-Aktie bei 75,40 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 77,09 USD. Der Tagesumsatz der Uber-Aktie belief sich zuletzt auf 1'474'504 Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.09.2025 bei 101,98 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Uber-Aktie somit 25,72 Prozent niedriger. Bei 65,42 USD fiel das Papier am 28.07.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 13,64 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Experten gehen davon aus, dass Uber-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Uber 0,000 USD aus. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Uber am 05.08.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,17 USD. Im Vorjahresviertel hatte Uber 0,63 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 14.19 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12.65 Mrd. USD in den Büchern standen.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Uber am 29.10.2026 präsentieren.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,35 USD je Uber-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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