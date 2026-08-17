Uber Aktie 47459333 / US90353T1007
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17.08.2026 16:29:00
Uber Aktie News: Uber schiebt sich am Nachmittag vor
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Uber. Zuletzt ging es für das Uber-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 76,41 USD.
Um 16:28 Uhr sprang die Uber-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 76,41 USD zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Uber-Aktie bisher bei 77,53 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 77,09 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 840'050 Uber-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (101,98 USD) erklomm das Papier am 23.09.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Uber-Aktie derzeit noch 33,46 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 28.07.2026 Kursverluste bis auf 65,42 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Uber-Aktie damit 16,80 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Uber-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Am 05.08.2026 äusserte sich Uber zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,17 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,63 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,17 Prozent auf 14.19 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 12.65 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Uber dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 29.10.2026 präsentieren.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Uber ein EPS in Höhe von 3,35 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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