Um 20:26 Uhr stieg die Uber-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 69,81 USD. Bei 70,89 USD markierte die Uber-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 70,00 USD. Bisher wurden via New York 1'047'501 Uber-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 19.11.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 92,90 USD an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 33,08 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Uber-Aktie. Bei einem Wert von 64,05 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (30.10.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 8,25 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Uber-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Uber-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Uber veröffentlichte am 04.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 0,25 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Uber noch ein Gewinn pro Aktie von 3,11 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 14.77 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 13.47 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 10.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Uber im Jahr 2026 3,36 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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