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16.11.2026 16:29:00

Uber Aktie News: Uber verteuert sich am Nachmittag

Uber Aktie News: Uber verteuert sich am Nachmittag

Die Aktie von Uber zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Uber-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 70,11 USD.

Uber
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Im New York-Handel gewannen die Uber-Papiere um 16:28 Uhr 1,4 Prozent. Die Uber-Aktie legte bis auf 70,40 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den New York-Handel startete das Papier bei 70,00 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 347'130 Uber-Aktien.

Am 19.11.2025 markierte das Papier bei 92,90 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Uber-Aktie liegt somit 24,53 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 64,05 USD am 30.10.2026. Der aktuelle Kurs der Uber-Aktie ist somit 8,64 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Uber-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Uber am 04.11.2026. Das EPS belief sich auf 0,25 USD gegenüber 3,11 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 14.77 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 13.47 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.02.2027 veröffentlicht.

Den erwarteten Gewinn je Uber-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3,36 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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