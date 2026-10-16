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16.10.2026 20:27:13

Uber Aktie News: Uber verzeichnet am Freitagabend Verluste

Uber Aktie News: Uber verzeichnet am Freitagabend Verluste

Die Aktie von Uber gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Die Uber-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,8 Prozent im Minus bei 69,99 USD.

Uber
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Das Papier von Uber gab in der New York-Sitzung ab. Um 20:26 Uhr ging es um 1,8 Prozent auf 69,99 USD abwärts. Das Tagestief markierte die Uber-Aktie bei 69,86 USD. Bei 71,21 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'094'929 Uber-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 100,34 USD. Dieser Kurs wurde am 04.11.2025 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Uber-Aktie 43,36 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 28.07.2026 auf bis zu 65,42 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,53 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Uber-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Uber 0,000 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Uber am 05.08.2026. Das EPS lag bei 1,17 USD. Im letzten Jahr hatte Uber einen Gewinn von 0,63 USD je Aktie eingefahren. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,17 Prozent auf 14.19 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 12.65 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 04.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Uber veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 04.11.2027.

In der Uber-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3,36 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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