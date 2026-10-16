Uber Aktie 47459333 / US90353T1007
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16.10.2026 16:29:00
Uber Aktie News: Uber tendiert am Freitagnachmittag schwächer
Die Aktie von Uber gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Uber nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 71,14 USD.
Die Uber-Aktie stand in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 71,14 USD. Die Abwärtsbewegung der Uber-Aktie ging bis auf 71,00 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 71,21 USD. Bisher wurden via New York 715'705 Uber-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 04.11.2025 erreichte der Anteilsschein mit 100,34 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 41,05 Prozent hinzugewinnen. Am 28.07.2026 gab der Anteilsschein bis auf 65,42 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Uber-Aktie mit einem Verlust von 8,04 Prozent wieder erreichen.
Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an Uber-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Uber am 05.08.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,17 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,63 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 14.19 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 12,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 12.65 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.11.2026 veröffentlicht. Am 04.11.2027 wird Uber schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.
Den erwarteten Gewinn je Uber-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3,36 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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