Uber Aktie News: Uber steigt am Mittwochabend

Um 20:26 Uhr ging es für das Uber-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 71,77 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Uber-Aktie bisher bei 71,95 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 71,08 USD. Zuletzt wurden via New York 849'916 Uber-Aktien umgesetzt.

Am 23.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 101,98 USD. Der derzeitige Kurs der Uber-Aktie liegt somit 29,62 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 65,42 USD erreichte der Anteilsschein am 28.07.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Uber-Aktie mit einem Verlust von 8,85 Prozent wieder erreichen.

Uber-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Uber liess sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,17 USD, nach 0,63 USD im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat Uber mit einem Umsatz von insgesamt 14.19 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12.65 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 12,17 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Uber am 29.10.2026 vorlegen.

In der Uber-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3,37 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Uber-Aktie

S&P 500-Wert Uber-Aktie: So viel Verlust hätte eine Uber-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Delivery Hero-Aktie fester: Aufsichtsrat sieht 127-Prozent-Prämie im Uber-Angebot als angemessen

Uber-Aktie klettert: Grossangelegter Stellenabbau - Schritt für Wachstumspläne