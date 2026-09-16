Uber Aktie News: Uber am Mittwochnachmittag mit Kursabschlägen

Die Uber-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 71,12 USD. Die grössten Abgaben verzeichnete die Uber-Aktie bis auf 70,58 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 71,08 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 354'586 Uber-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.09.2025 bei 101,98 USD. Der aktuelle Kurs der Uber-Aktie ist somit 43,40 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 65,42 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 8,01 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Uber-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Uber 0,000 USD aus. Uber liess sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,17 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,63 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12,17 Prozent auf 14.19 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 12.65 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 29.10.2026 terminiert.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Uber ein EPS in Höhe von 3,37 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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