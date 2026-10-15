Uber Aktie News: Uber macht am Nachmittag Boden gut

Um 16:28 Uhr ging es für das Uber-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 69,78 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Uber-Aktie bei 70,12 USD. Bei 69,15 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 424'173 Uber-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.11.2025 bei 100,34 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 43,79 Prozent könnte die Uber-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 65,42 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Uber-Aktie 6,25 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Uber-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Uber liess sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Uber hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,17 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,63 USD je Aktie gewesen. Umsatzseitig wurden 14.19 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Uber 12.65 Mrd. USD umgesetzt.

Uber dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 04.11.2026 präsentieren. Am 04.11.2027 wird Uber schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,36 USD je Uber-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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